"هآرتس": نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدًا عن الإعلام

قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم السبت، إن قرارات الكابينت الإسرائيلي تجاه غزة لم يتم نشرها، "ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة المدى مع حماس".

وأضاف هرئيل، "البعض يستخدم مصطلح التهدئة-الهدوء لأنه أقل انهزامية أمام الجمهور".

وأشار المحلل في هآرتس، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدا عن الضجة الإعلامية وخشية من الأضرار السياسية. على حد قوله.

في سياق آخر، زعم هرئيل، أن الجيش الإسرائيلي ضخّم دور القائد البارز في سرايا القدس بهاء ابو العطا ليعظّم إنجازاته ويسمح بالتفاهمات مع غزة.

وحول العقبات في طريق التفاهمات، بين أن إسرائيل تخشى من الالتزام وامتناع حماس من تشديد فرضها لوقف النار وإطلاق صواريخ من قبل الجهاد الاسلامي. حسب قوله.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "هآرتس"، أن العام الحالي 2020 سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول غزة بتكلفة 3 مليار شيكل، ومن المتوقع أن "يكبح" الأنفاق.

المصدر/ موقع عكا