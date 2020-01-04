وكالة الرأي الفلسطينية "هآرتس": نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدًا عن الإعلام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم 8 شبان من العيسوية بلاغات للحضور للمحكمة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يزور حي الزيتون ويلتقي أهالي الحي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران مضرب لليوم الـ104 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380 ) السبت 4/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة شديدة البرودة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زيت الحلبة لتسمين الوجه وكالة الرأي الفلسطينية أخطر أسباب الإصابة بالطفح الجلدى وكالة الرأي الفلسطينية تنبيه… هذه الأغذية الصحية قد تحوي سموما قاتلة
أخبار » الأخبار العبرية

"هآرتس": نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدًا عن الإعلام

04 كانون ثاني / يناير 2020 11:06

ادخال شاحنات بضائع لغزة
ادخال شاحنات بضائع لغزة

قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم السبت، إن قرارات الكابينت الإسرائيلي تجاه غزة لم يتم نشرها، "ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة المدى مع حماس".

وأضاف هرئيل، "البعض يستخدم مصطلح التهدئة-الهدوء لأنه أقل انهزامية أمام الجمهور".

وأشار المحلل في هآرتس، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدا عن الضجة الإعلامية وخشية من الأضرار السياسية. على حد قوله.

في سياق آخر، زعم هرئيل، أن الجيش الإسرائيلي ضخّم دور القائد البارز في سرايا القدس بهاء ابو العطا ليعظّم إنجازاته ويسمح بالتفاهمات مع غزة.

وحول العقبات في طريق التفاهمات، بين أن إسرائيل تخشى من الالتزام وامتناع حماس من تشديد فرضها لوقف النار وإطلاق صواريخ من قبل الجهاد الاسلامي. حسب قوله.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "هآرتس"، أن العام الحالي 2020 سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول غزة بتكلفة 3 مليار شيكل، ومن المتوقع أن "يكبح" الأنفاق.

المصدر/ موقع عكا 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟