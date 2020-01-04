الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من مدينة جنين وقرية رمانة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: نزار مصطفى جربان من رمانة، وبكر أمين أبو بكر من مدينة جنين، لدى تواجدهما قرب معسكر سالم غرب المدينة.