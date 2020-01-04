وكالة الرأي الفلسطينية "هآرتس": نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدًا عن الإعلام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم 8 شبان من العيسوية بلاغات للحضور للمحكمة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يزور حي الزيتون ويلتقي أهالي الحي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران مضرب لليوم الـ104 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380 ) السبت 4/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة شديدة البرودة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زيت الحلبة لتسمين الوجه وكالة الرأي الفلسطينية أخطر أسباب الإصابة بالطفح الجلدى وكالة الرأي الفلسطينية تنبيه… هذه الأغذية الصحية قد تحوي سموما قاتلة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين

04 كانون ثاني / يناير 2020 11:46

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من مدينة جنين وقرية رمانة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: نزار مصطفى جربان من رمانة، وبكر أمين أبو بكر من مدينة جنين، لدى تواجدهما قرب معسكر سالم غرب المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟