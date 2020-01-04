مستشفى الهلال الإماراتي تعقد محاضرة علمية بعنوان " نصائح للأم بعد الولادة"

غزة- الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر في مكتب التمريض بمستشفى الهلال الإمارتي محاضرة علمية بعنوان "نصائح للأم بعد الولادة" والتي ألقتها ح. هناء قشطة ،للسيدات والمرافقين في العيادة الخارجية.

بدورها، تحدثت قشطة عن أهمية النظافة الشخصية للأم بعد الولادة والتنشيف على الغزر سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية بالاضافة إلى دخول الحمام كل ساعتين لضمان عدم حدوث نزيف بعد الولادة.

وأكدت خلال المحاضرة على أهمية الرضاعة الطبيعية وخصوصاً لبن اللبا لما له من فائدة كبيرة على صحة المولود والاعتماد على الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر ،مشدده على ضرورة اتباع نظام غذائي خاص بعد الولادة يعتمد بشكل أساسي على الماء والسوائل والشوربات والبعد عن الخبز وأيضاً التقليل من السكريات والأملاح لتجنب حدوث ضغط أو سكر ما بعد الولادة.