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بلدية خان يونس تنفذأعمال صيانة لـ 418 خط مياه في أحياء المدينة

04 كانون ثاني / يناير 2020 01:21

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غزة- الرأي

قامت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لـ(418) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (300) كتر شبكات جديدة، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة  خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن تلك الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة الدائرة والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها، والتي تأتي في إطار تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب .

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