الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما وشديد البرودة، وعاصفا، وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقط امطار خفيفة متفرقة بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما ومغبرا وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية، وتمتد الامطار تدريجيا خلال ساعات النهار الى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر: شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.