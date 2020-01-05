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الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة والقدس

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 مواطنا على الأقل من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من بلدة العيسوية بالقدس، وهم: غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان ابو محمد، واكرم عطية ابو السمير، ووسام ابو الحمص بهلول، وعمران مصطفى ابو موسى، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها. كما سلّمت تلك القوات بلاغا للمواطن عبد حسين عليان (51 عاما)؛ لمراجعة مخابراتها.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 مواطنين بينهم أسير محرر، وهم: مقداد القواسمي من مدينة الخليل، والأسير المحرر خالد غنيمات، ونور الدين عنان القاضي، ونور الدين احدوش من بلدة صوريف غربا، والشاب خالد إبراهيم خضر صبارنة (23 عاما) من من بلدة بيت أمر شمالا.

وذكرت أن قوات الاحتلال احتجزت على حاجز "زعترة" العسكري بين رام الله ونابلس، الشاب أحمد توفيق ردايدة (37 عاما) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واستولت على مبلغ مالي بقيمة 4 آلاف شيقل كان بحوزته، ثم سلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها قبل أن تطلق سراحه.

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