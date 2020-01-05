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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:34

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شهد جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد تعادل فريق برشلونة خارج ملعبه امام مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2، خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى ديربى كتالونيا، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ترتيب الدوري الاسباني

في المقابل نجح ريال مدريد فى تحقيق فوزا هاما على مضيفه خيتافي بنتيجة 3-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب" كولسيوم ألفونسو بيريز".

بهذه النتائج يعود برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى تغلب على خيتافى 3-0.

وفي باقي نتائج مباريات اليوم تمكن فالنسيا من تحقيق فوز صعب للغاية على حساب فريق إيبار بهدف نظيف فيما تمكن أتليتكو مدريد من الصعود إلى المركز الثالث بنفس رصيد اشبيلية وذلك بالفوز على حساب ليفانتي بهدفين مقابل هدف.https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/1/5/124818-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A.jfif

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