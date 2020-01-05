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وو لي لاعب إسبانيول أول لاعب صينى يسجل فى تاريخ الدورى الإسبانى

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:36

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حفر الصيني وو لي لاعب إسبانيول الإسبانى أسمه فى سجلات تاريخ الليجا بعد إحراز هدفه القاتل أمام برشلونة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت.

تعادل فريق برشلونة خارج ملعبه امام مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2، خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى ديربى كتالونيا، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وفقا لشبكة "اوبتا" المتخصصة فى الاحصائيات والأرقام فأن وو لي لاعب إسبانيول الإسبانى هو أول لاعب صينى يسجل فى مباريات الدورى الإسبانى عبر تاريخه منذ انطلاقه عام 1929.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى تغلب على خيتافى 3-0، فيما يحتل إسبانيول المركز الـ 20 والأخير برصيد 10 نقاط.

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