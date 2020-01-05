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"الزراعة": مزارعات صغيرات ينجحن في إنتاج "الشعير المستنبت"

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:44

مزراعات صغيرات ينجحن في إنتاج
مزراعات صغيرات ينجحن في إنتاج

غزة- الرأي

حققت وزارة الزراعة الفلسطينية، نجاحاً في انتاج اعلاف خضراء بطريقة الزراعة المائية "الشعير المستنبت"، والتي تمنح الأسر الريفية أعلافاً خضراء دائمة على مدار العام، بخلاف طريقة زراعة الشعير التقليدية التي لا تتوفر إلا في موسم الشتاء والربيع فقط.

حيث تمكنت ثلاث مزارعات حديثات السن وهن رياديات في الأداء، إضافة إلى المهندسة في وزارة الزراعة هدى أبو الندى، والتي أشرفت على مراحل التنفيذ والإنجاز  للاجتهاد للخروج بالمشروع إلى النور.

يذكر أن طريقة الاستنبات تجري داخل حاويات ولا تحتاج إلى تربة، وتخدم جميع الأسر الريفية التي تقتني الحيوانات والطيور الداجنة ( الغنم – الماعز – الدجاج - البط ) لإنتاج أعلاف خضراء بأقل التكاليف، كما أن الشعير المستنبت يصلح كغذاء للحيوانات الكبيرة بمضاعفة الكميات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع بناء صمود الرجال والنساء الأشد احتياجا في قطاع غزة، وتنفيذ مؤسسة "أوكسفام" بالشراكة مع مركز العمل التنموي معا، وإشراف وزارة التنمية الاجتماعيىة، وتمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

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