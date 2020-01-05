أشياء يجب التعرف عليها قبل التبرع بالدم

التبرع بالدم يعد من الأمور الطيبة التى يسعى الكثيرون للقيام بها لإنقاذ مريض، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تسلم ذراعك للقيام بالتبرع بالدم، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، وأوضح التقرير أنه ليس الجميع مؤهلين للتبرع بالدم، فهناك بعض الأمور التى يجب التعرف عليها، ومنها أن يكون الشخص القائم بالتبرع بالدم لا يقل عمره عن 17 عامًا، وأيضا يجب قياس وقراءة ضغط الدم فيجب أن يكون فوق 90/50 وتحت 180/100، وإذا كانت المتبرعة أنثى فيجب ألا تكون حاملاً، وينصح بالتعرف أيضا على نوعية فصيلة الدم.

وأشار التقرير إلى أنه يجب إغلاق الذراع جيدا بعد سحب الدم، حيث تشمل المخاطر المرتبطة بالتبرع بالدم كدمات حول موقع الإبرة، أو ذراع مؤلمة، أو الشعور بالدوار، أو التعب أو الضعف، أو تهيج الأعصاب، وفقًا لما ذكره دكستر إيموتو، وهو RN في Loma Linda University Health الذي تبرع شخصياً بـ108 جالونات من الدم، بالإضافة إلى ذلك يشير إلى أن نقص الحديد أمر شائع لدى المتبرعين لأنه في كل مرة تتبرع بالدم ، يفقد الجسم كمية صغيرة من الحديد.



وأضاف التقرير أنه في الأشهر والأسابيع والأيام التي تسبق تبرعك بالدم من الضروري أن تحافظ على صحة جيدة وتناول الأطعمة المناسبة وتظل رطباً وتمتع بالراحة الكافية. ويقول جون هاكيت جونيور نائب رئيس قسم الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا في أبوت: "قد تساعدك هذه الخطوات في تجنب مطالبتك بالانتظار للتبرع.. بعد التبرع تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء أو الأسماك أو الدواجن أو الفاصوليا أو السبانخ أو الحبوب المدعمة بالحديد أو الزبيب لمساعدة جسمك بسرعة على استبدال خلايا الدم التي تبرعت بها".



إذا كنت تعانى من مرض مزمن فلا يمكنك التبرع، فإذا كنت تقاوم مرضًا مثل الحمى أو السعال أو عدوى الجهاز التنفسي، فيجب عليك الامتناع عن التبرع حتى يحل. من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كنت مصابًا بمرض السل، حتى لو كنت تعالج من ذلك فلا يمكنك التبرع، ومع ذلك يشير الدكتور كالدر إلى أنك قد تتبرع إذا كنت قد أثبتت إصابتك بمرض السل دون أي إصابة نشطة ولم تكن تتناول المضادات الحيوية. "إذا لم تكن العدوى نشطة، لكنك كنت تتناول المضادات الحيوية لأنك أثبتت أنها إيجابية، يمكنك التبرع بعد الانتهاء من المضادات الحيوية".

