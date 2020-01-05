كيف يؤثر الملح على صحة قلبك؟

الأكل الصحى للقلب هو وسيلة مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن الأطعمة التى يجب التوقف عن تناولها للوقاية من أمراض القلب الأطعمة الغنية بالصوديوم أو الملح، حيث إنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الملح على صحة القلب.

ولحماية صحة القلب يجب عليك اختيار المزيد من الفواكه والخضراوات والأطعمة التى تحتوى على الحبوب الكاملة والبروتين الصحي.

يجب عليك أيضًا تناول كميات أقل من الطعام مع إضافة السكر والسعرات الحرارية ووالاتعاد عن الدهون غير الصحية والملح.

الأكل الصحي للقلب، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كيف يؤثر الصوديوم في الطعام على صحة القلب؟

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يجب أن تقصر كمية الصوديوم التي تتناولها يوميًا على أقل من 2300 ملليجرام (حوالى ملعقة صغيرة من الملح)، بما في ذلك الصوديوم الموجود في الأطعمة المعلبة التي لا يمكنك رؤيتها.

يجب أن تقلل كمية الصوديوم على أقل من 1500 ملليجرام (حوالي ثلثي ملعقة صغيرة من الملح) إذا كنت:

- لديك ارتفاع ضغط الدم.

- من أصل أفريقي.

- عمرك 51 سنة أو أكبر.

- لديك مرض السكري.

- لديك مرض الكلى المزمن.

ويمكنك تقليل كمية الصوديوم التي تتناولها يوميًا عن طريق:

- تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة، معظم الملح الذي نأكله يأتي من الأطعمة المصنعة بدلاً من الملح الذي نضيفه إلى الأطعمة التي نطهوها.

- التحقق من محتوى الصوديوم على ملصقات الأطعمة، على سبيل المثال، قد يكون محتوى الصوديوم في حساء الطماطم العادي 700 ملليجرام (حوالي ثلث ملعقة صغيرة) لكل كوب فى أحد الماركات و1100 ملليجرام (حوالي نصف ملعقة صغيرة) لكل كوب في ماركة أخرى.

- استبدل توابل الطعام والأعشاب بدلا من الملح، ابحث عن مجموعات التوابل الخالية من الملح في متجر البقالة.