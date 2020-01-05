وكالة الرأي الفلسطينية مقهى يابانى يخصص مواعيد لمقابلة الكلاب الروبوتية مع أصحابها وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش دليل إجراءات العمل بمؤسسة بيت الأمان وكالة الرأي الفلسطينية اعراض ثقب طبلة الاذن عديدة منها وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الملح على صحة قلبك؟ وكالة الرأي الفلسطينية أشياء يجب التعرف عليها قبل التبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة": مزراعات صغيرات ينجحن في إنتاج "الشعير المستنبت" وكالة الرأي الفلسطينية سمور يعلن رحليه عن خدمات الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية وو لي لاعب إسبانيول أول لاعب صينى يسجل فى تاريخ الدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

دراسة: المجال المغناطيسى للقمر اختفى قبل مليار عام

05 كانون ثاني / يناير 2020 08:59

1
1


كشفت دراسة أن المجال المغناطيسي الواقي للقمر الذي كان قوياً في الماضي قد اختفى منذ حوالي مليار عام عندما توقفت ديناميته الداخلية عن العمل، ولتحديد القوة الماضية للحقل درس الباحثون الصخور من سطح القمر، فأثناء تبريد هذا الصخر تصطف حبيبات صغيرة من الداخل مع المجال المغنطيسي لتشكيل مشهد لقوة المجال واتجاهه في ذلك الوقت.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن الحقل منذ مليار سنة قد انخفض إلى حوالى 500 مرة أضعف من الأرض اليوم.
 
وأضافوا أن هذا يشير إلى أن الديناميكية التي تعمل على الحقل قد توقفت بحلول هذا الوقت، ويعد المجال المغناطيسي للأرض هو أحد عوامل التيارات الحيوية التي تحمينا من تيار الجسيمات المشحونة التي يتم إطلاقها خارج الشمس، وهي نتاج التيارات الكهربائية الناتجة عندما يتحرك المعدن السائل في قلب كوكبنا.
 
وفي الوقت نفسه كان القمر يمتلك مجالًا مغناطيسيًا قويًا، لكنه قد تلاشى منذ فترة طويلة. وقال عالم الكواكب بنيامين فايس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لنيوزويك: "كان هناك حقل قوي على سطح القمر ربما يحمي السطح من الرياح الشمسية والبلازما الأسرع من الصوت المنبعثة من الشمس".
 
وأضاف: "علاوة على ذلك، كان من المحتمل أن يكون القمر قريبًا تقريبًا من الأرض خلال الوقت الذي تم فيه اكتشاف أن لديه حقل مغناطيسي قوي مقارنة باليوم".
 
ولا يزال القمر ينجرف ببطء عنا، بمعدل حوالى 1 بوصة (2.5 سم) في السنة، فيما كشف البروفيسور فايس وزملاؤه، أن المجال المغناطيسي للقمر قبل أربعة مليارات عام كان حوالي 100 ميكروتلاز، أو حوالي ضعف قوة المجال المغناطيسي للأرض اليوم. وحدد الفريق هذا من خلال تحليل عينات من صخور وتربة القمر التي تشكلت من النشاط البركاني على سطح القمر.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟