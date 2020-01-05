الصحة تطلق حملة وطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة اليوم الأحد، الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة، وذلك في مراكز الرعاية الأولية التابعة لها وبالتوافق مع المراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في كافة محافظات قطاع غزة.

وبين مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير أن حملة التطعيمات تستهدف الأطفال من عمر 6 شهور إلى سنة، موضحاً أن هذا العمر تم استهدافه بالذات كونهم يشكلوا الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار إلى الأطفال الأقل من 6 شهور يكونوا محميين من الإصابة بالمرض جراء المناعة الطبيعية التي يكتسبوها أثناء الحمل والرضاعة من الأم ضد المرض.

ولفت إلى أن وزارته ستنفذ التطعيمات على مدار أيام الاسبوع الجاري، مبيناً أنه تقسيم تطعيم الأطفال ضد المرض حسب أشهر الولادة حيث سيتم تطعيم الأطفال مواليد شهري مايو ويونيو من العام المنصرم اليوم الأحد، فيما سيتم غداً الاثنين تطعيم مواليد شهري مارس وابريل، فيما سيتم تطعيم يوم الأربعاء مواليد شهر فبراير.

ونوه ضهير إلى ضرورة احضار الكتيب الخاص بالمواليد، بهدف تسجيل الحصول على التطعيم الواقي من المرض.

وحول فعالية اللقاح، بين أن من يتلقى اللقاح يكون محمياً من المرض بنسبة تتجاوز 97%، مطمئناً الجمهور بأن معظم الفئات العمرية في قطاع غزة تعتبر محمية ضد المرض اما لكونهم حصلوا على اللقاح وهي الفئة المتمثلة في المواليد ما بعد عام 1980، فيما الفئة السابقة للعمر محمية أيضاً كونها أصيبت بالمرض من قبل واكتسبت مناعة جراء الاصابة به.

وتأتي الحملة الوطنية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة ضمن سلسلة اجراءات نفذتها وزارة الصحة بغزة لحماية المواطنين بعد أن رصدت عدداً محدوداً من الاصابات بمرض الحصبة وهو المرض ذاته، الذي أعلن عن تسجيل عدد من الاصابات به في دول الاقليم المحيط.