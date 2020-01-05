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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2381 ) الأحد 5/1/2020
أخبار فلسطينية
«حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة
الرجوب: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وافق على عقد اجتماعه القادم بفلسطين
استهداف مدارس الأونروا بالقدس.. محاولة إسرائيلية جديدة لإنهاء قضية اللاجئين
النائب عطون: الاحتلال يسعى لتحويل منازل المقدسيين لسجون
طيران الاحتلال نفذ 1800 غارة في العام 2019 بينها 900 في غزة
الاحتلال يمنع سفر 51 ألف مريض للعلاج خارج غزة منذ 2008
اشتية يكشف موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة
نقيب الموظفين يتحدث عن نسبة الصرف لموظفي غزة
أخبار إسرائيلية
»قناة عبرية: إسرائيل على علم مسبق بخطط اغتيال سليماني!
"درور1" قمر صناعي إسرائيلي جديد خلال 2020
نتنياهو يناشد أحزاب اليمين بالتوحد في قائمة واحدة
اخبار دولية
ترامب: رشيدة طليب وإلهان عمر معاديتان للسامية وإسرائيل
طهران تتوعد وترامب يهدد بضرب 52 هدفا إيرانيًا مهمًا
بيلوسي: اغتيال سليماني استفزاز يعرضنا وحلفاءنا للخطر
احتفال في ماليزيا بالذكرى الـ 55 لانطلاقة الثورة الف..
أخبار عربية
البرلمان الأُردني يحذر من التصعيد الإقليمي على حساب العراق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الفصائل الفلسطينية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني في غزة- (صور)
الشرق الاوسط
«حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة
أسير فلسطيني يدخل يومه الـ104 في الإضراب عن الطعام
التجاهل الإسرائيلي يبعد احتمال إجراء الانتخابات الفلسطينية هذا العام
الخليج الإماراتية
وتيرة الاستيطان ترتفع 70% عما كانت عليه في 2018
الاحتلال يحرم 8 آلاف مريض في غزة من العلاج
الشروق المصرية
إسرائيل تبعث رسائل تحذير لـ«حماس» و«الجهاد» بعد مقتل سليماني: لا تقوما بالرد
الغد الأردنية
الاحتلال يقيم منطقة تعليمية إسرائيلية بالقدس المحتلة بديلا عن مدارس…
الشرق القطرية
ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني بنسبة 70%
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين خلال حملة مداهمات بالضفة والقدس
اتفاق نهائي يسمح لطلبة جامعة الأزهر بدخول الاختبارات
الدفاع المدني يوجه تحذيرات للمواطنين أثناء المنخفض الجوي في قطاع غزة
في أول جريمة بالعام الجديد.. مقتل فتى بإطلاق نار في الداخل المحتل
بلاغات لـ8 شبان من العيسوية بحجة خرق الحبس المنزلي الليلي
القدس المحلية
345 ملم كمية الامطار التي هطلت على طولكرم منذ بداية موسم الشتاء
فروانة: الاحتلال اعتقل 16 ألف امرأة فلسطينية منذ 1967
بلدية الخليل توقع اتفاقية لإنشاء مستشفى للتأهيل بتمويل أندونيسي
مشاريع تخرج طلبة الهندسة المدنية بجامعة النجاح تعالج مشكلات
مواجهات قرب المدخل المغلق لكفر قدوم منذ 2003 وإصابات
إضافة حكم لأسير وتمديد توقيف فتى
الأمطار تتسبب بغرق شوارع بقطاع غزة وإعاقة حركة المواطنين
بلدية جنين تلغي نظام الفاتورة التقليدية وتركب عدادات مياه مسبقة
قوات الاحتلال توقف بناء منزل في نحالين وتشدد اجراءتها في مواقع
مصرع شخص غرقا وإنقاذ 5 آخرين في يافا وتل ابيب
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من العيسوية
الاستيطان ومشاريع الضم أوراق يراهن عليها نتنياهو في الانتخابات المقبلة
الاحتلال يسلم 8 شبان بلاغات للحضور للمحكمة بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي
الرئيس يستقبل الفائزين بمسابقتي الذكاء العقلي وأفضل معلم في فلسطين
الاحتلال يحتجز شابا من بيت لحم على حاجز زعترة ويسلمه بلاغا لمراجعة مخابراته
الأيام
كهرباء القدس": انقطاع التيار في رام الله ناجم عن تركيب محول رئيس
إقامة بيت عزاء لسليماني في غزة
الاحتلال يوقف بناء منزل في نحالين
الأسير زهران يواصل إضرابه لليوم الـ104
وكالة صفا
عشائر بيت المقدس تعلن وقوفها ضد اتفاقية "سيداو"
إعادة افتتاح مسجد بلال بعد ترميمه في "أم طوبا" جنوبي القدس
تفاصيل الاتفاق بين الأطر الطلابية وإدارة جامعة الأزهر بغزة
عمر ريان.. خلافٌ على مفتاح كاد يُفقده حياته
أبو بكر لصفا: حملة للتضامن مع الأسيرة أبو غوش وتفعيل قضيتها الأسبوع القادم
حماس تهنئ مشعل بنجاح عمليته الجراحية
هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمصاب حسين يونس مستقر
وكالة الرأي الفلسطينية
24 عامًا على استشهاد يحيى عياش
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
"الصحة" تشرع بحملة تطعيم للأطفال ضد مرض الحصبة
مصرع مستوطنين غرقًا جراء السيول بالداخل المحتل
ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
التنمية الاجتماعية تناقش دليل إجراءات العمل بمؤسسة بيت الأمان
"الزراعة": مزراعات صغيرات ينجحن في إنتاج "الشعير المستنبت"
فلسطين اليوم
حارات غزة تغرق..!
تحذيرات من تحويل منازل المقدسيين لسجون
وفاة معتمر من نابلس خلال توجهه من المدينة لمكة
قيادي في فتح: قاسم سليماني "جيفارا" الشرق الأوسط والجنرال الذي نذر نفسه للقدس
تعرف على جدول الكهرباء خلال المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة
سما نيوز
إسرائيل تزعم : حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة لغزة عبر البحر
أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى
فروانة: الاحتلال اعتقل 16 ألف امرأة فلسطينية منذ 1967
الرئيس يعزي بوفاة المناضل أبو قبيطة
جماهير محافظة أريحا والأغوار تحيي الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية
مواجهات قرب المدخل المغلق لكفر قدوم منذ 2003 وإصابات بالاختناق
بلدية جنين تلغي نظام الفاتورة التقليدية وتركب عدادات مياه مسبقة الدفع
عرب 48
مداهمات واعتقالات بالضفة والعيسوية
بحجة خرق الحبس المنزلي: بلاغات لـ8 شبان من العيسوية للمثول للمحكمة
بالعام الأخير: 1022 اعتقالا إداريا وزهران يواصل إضرابه لليوم الـ104
أمن السلطة الفلسطينية يعتقل مواطنين بالضفة
وكالة وفا
الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي..
"وفـا": 255 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خ..
الاحتلال يحتجز شابا من بيت لحم على حاجز زعترة ويسلمه..
توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى للتأهيل في الخليل بتمويل..
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، وتحديداً بتاريخ على اعتقال مراسل قناة العالم الفضائية الصحفي خضر شاهين ومساعده محمد سرحان والمصور التلفزيوني أحمد جلاجل، بحجة بثهم خبراً على قناة العالم حول شروع جيش الاحتلال بحملته البرية على قطاع غزة قبل الوقت المحدد من قبل رقابة الجيش، وقد تم تمديدهم أكثر من مرة في مركز تحقيق "بتاح تكفا" قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 11 يوماً بكفالة مالية مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
- 2005م إصابة 12مجندياً صهيونياً في قصفٍ صاروخيّ نفّذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قاعدة عسكرية في قطاع غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل مدينة خان يونس وترتكب مجزرة جديدة راح ضحيّتها 10 فلسطينيين.
- 2004م رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون يعرض خطة الانفصال.
- 2003م عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى في "تل أبيب" تسفر عن 23 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 100 جريح.
- 1995م اغتيال القيادي في كتائب "عز الدين القسام" المهندس يحيى عياش بتفجير هاتف نقال كان يستعمله في مخبئه بغزة، بعدما اتهمته "إسرائيل" بتدبير عمليات تفجير ضدها أودت بحياة العشرات من جنودها.
- 1988م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 607 ويطالب إسرائيل باحترام معاهدة جنيف حول المدنيين تحت الاحتلال.
- 1973م مالي والنيجر تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.
- 1948م عصابات الهاجاناة الصهيونية تدمر فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس بالمتفجرات مما أدى إلى استشهاد 18 عربياً بين رجل وامرأة وجرح 20 وبدأ بعد ذلك نزوح سكان المدينة من الأحياء اليهودية.