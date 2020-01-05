النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2381 )  الأحد 5/1/2020

2003م عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى في "تل أبيب" تسفر عن 23 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 100 جريح.

1948م عصابات الهاجاناة الصهيونية تدمر فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس بالمتفجرات مما أدى إلى استشهاد 18 عربياً بين رجل وامرأة وجرح 20 وبدأ بعد ذلك نزوح سكان المدينة من الأحياء اليهودية.