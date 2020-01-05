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وزارة العمل تستقبل وفداً من حركة الأحرار

05 كانون ثاني / يناير 2020 10:06

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غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مدير مديرية عمل رفح أ. فادي المسارعي ورئيس قسم التشغيل أ. فؤاد غنام وفداً من حركة الأحرار بمحافظة رفح تأكيداً على أهمية التعاون والتواصل بين المديرية والمؤسسات الحكومية والأهلية على حد سواء .
بدوره،  ثمّن الوفد الزائر دور وزارة العمل في تشغيل العديد من الخريجين والخريجات والعاملين والعاملات من خلال البرامج والمشاريع التشغيلية التي يتم تنفيذها بين الحين والآخر، مشيدين بجهودهم الطيبة في تنفيذ العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية على حد سواء.
واتفق الجانبان على التعاون المشترك بما يخدم المواطنين عموما وفئة الخريجين والخريجات على وجه الخصوص.

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