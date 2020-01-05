التوجيه السياسي يُنظم سلسلة نشاطات توعوية

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة وخانيونس جولات ميدانية، شملت أماكن انتشار الأجهزة الأمنية بمحافظتي خانيونس وغزة.

وتحدث ضباط الهيئة خلال الجولات عن حسن الأخلاق لدى رجل الأمن في التعامل مع الناس والجمهور، وأن لرجل الأمن دور مهم في حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والأمان.

كما ألقت الهيئة في محافظة الوسطى كلمة خلال طابور أركان لضباط وأفراد مركز شرطة دير البلح، بحضور د. ماهر الحولي عميد شؤون الطلبة بالجامعة الإسلامية، والمقدم محمود مسمح مدير مركز شرطة دير البلح، والرائد محمد جبر مدير التوجيه السياسي بالوسطى.

بدوره، أكد للدكتور الحولي، خلال طابور الأركان في ذكرى حرب الفرقان بأن الاحتلال حاول كسر المنظومة الأمنية وإرادة الشعب الفلسطيني، فوقفت غزة بشرطيتها ورجالها وأمنها ولم ينل العدو إلا الخزي والعار.

على صعيد أخر، نظمت الهيئة لقاءً تثقيفياً بمحافظة رفح لقاءاً توعوياً بعنوان "طرق العدو في الإسقاط الأمني " استهدف سيدات من المجتمع المحلي"،

وتحدث المحاضر الرائد عماد شبير عن أساليب التجنيد المستخدمة لدى الاحتلال التقليدية والحديثة وكيفية معرفتها والتخلص منها والحذر في الوقوع فيها.

وأوضح ببعض الأمثلة والنماذج واستخلاص الدروس والعبر منها، منوها إلى استغلال ضباط المخابرات الحاجة المادية والأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة