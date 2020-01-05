تعليم شمال غزة يقيم بطولة الوفاء في كرة القدم للمعلمين

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، بطولة كرة القدم للمعلمين، و التي أقيمت على أرض نادي خدمات جباليا بحضور مشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرفي التربية الرياضية أ. زياد خضر و أ. أحمد صالح ومديري مدرسة الرافعي "أ" أ. أشرف الكرد، و مدرسة الرافعي "ب" أ. عنان حسونة، وعدد من معلمي التربية الرياضية.

وفي كلمته نيابة عن مدير التربية و التعليم، شكر الخالدي الفرق المشاركة في هذه البطولة مشيداً بالتزامها وتعاونها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يهدف لتعميق العلاقات الطيبة بين المعلمين إحداث التقارب بينهم فضلاً عن الجانب الترفيهي للبطولة، مشيداً بلجان التحكيم من معلمي التربية الرياضية و التي تميزت بالنزاهة والانضباط الشديد.

وامتدت البطولة لثلاثة أيام متواصلة، حيث يخرج المهزوم من مرة واحدة، وكان لقب البطولة من نصيب فريق مدرستي الرافعي "أ" و "ب" فيما حصلت مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين على المركز الثاني.

وكان لقب هداف البطولة من نصيب أ. حسام عابد من مدرسة الرافعي، و لقب أفضل حارس مرمى للأستاذ نشأت ظاهر من مدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين، ولقب أفضل لاعب في البطولة من نصيب أ. حاتم أبو جياب من مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنات.

وفي الختام تم تكريم الفرق الفائزة بالبطولة وتوزيع الكأس و الميداليات عليها.