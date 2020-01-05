مديرية التدريب بالداخلية تُنظم مسيراً عسكرياً لدورة تأهيل الضباط الـ 34

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مسيراً عسكرياً لـ 350 طلاب من الملتحقين في دورة "تأهيل الضباط 34".

وانطلق المسير من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مروراً بشوارع ومفترقات رئيسية على شارع البحر امتداد الساحل، وانتهى في مقر مديرية التدريب بأنصار غرب غزة، حيث سار المشاركون في المسير مسافة 15 كيلو متراً.

وأشرف على المسير عدد من الضباط والمعلمين في معهد تدريب الضباط وإدارة شئون التدريب، لاختبار جهوزية الضباط المشاركين في المسير.

وتخلل المسير العسكري تنفيذ تفجيرات والتدريب على إطلاق النار المفاجئ وأوضاع الحماية من النيران والاستهداف المعادي وغيرها من مهارات الميدان اللازمة لرجل الأمن.

وحضر نهاية المسير كلًا من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف، وعدد آخر من ضباط ومعلمي المديرية.

بدوره، أثنى أبو نعيم على أداء المشاركين بالمسير العسكري وعلى الدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للتدريب وما تقدمه من برامج تدريبية ترتقي لطموحات الوزارة.

من جانبه، قال خلف إن المسافة التي جابها المسير بلغت 15 كيلو متراً، وذلك ضمن تمارين التحمل للطلاب الملتحقين في دورة الضباط "الرابعة والثلاثين"، والموزعين على سرايا،يرافقهم عددٌ من المعلمين للإشراف عليهم ومتابعتهم.

وأشار إلى أن المسير هدفه رفع الكفاءة واللياقة لطلاب دورة تأهيل الضباط الـ 34، وتعليمهم الصبر والجَلَد وكيفية التعامل مع التضاريس المختلفة من أشجار وسكان والشواطئ.