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الاحتلال يناقش اليوم خطة لضم الأغوار

05 كانون ثاني / يناير 2020 10:30

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة، ستناقش اليوم، خطة ضم منطقة الأغوار الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن اللجنة المكونة من عدة وزارات، ستجتمع اليوم لمناقشة مقترحا لصياغة مشروع قانون لضم الأغوار، تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على الكنيست.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الاجتماع يأتي رغم اعلان المدعية العامة في محكمة الجنيات الدولية، عن محاكمة شخصيات إسرائيلية، بارتكاب مجازر حرب ضد الفلسطينيين. 

وأشارت إلى أن نتنياهو، صرح في وقت سابق، أنه ينوي ضم الأغوار قريبًا، والحصول على اعتراف أمريكي بكافة مستوطنات الضفة الغربية.

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