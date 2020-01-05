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الأسير زهران مضرب لليوم الـ 105 وسط تدهور وضعه الصحي

05 كانون ثاني / يناير 2020 10:38

رام الله - الرأي

يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ105 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، حذرا من التدهور الخطير على وضع الأسير الصحي نتيجة الإضراب، واكدا أنه يعاني من صداع وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح أدى إلى فقدانه 30 كيلوغراما من وزنه.

والأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أب لأربعة أطفال، أمضى سابقا ما مجموعة 15 عاما في سجون الاحتلال.

ويعد هذا الإضراب الثاني له خلال العام الجاري، علما أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 39 يوما، بناء على وعود من قبل إدارة سجون الاحتلال، وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته الإدارة أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع بالإضراب.

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