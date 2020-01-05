بلدية خان يونس تُوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ أنشطة تدريبية وتوعوية للعاملين

غزة- الرأي

وقعّت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مذكرة تفاهم مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وذلك لتحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية للعاملين في قطاعي النظافة والصرف الصحي وتشغيل الآبار من أجل تطبيق الحد الأدنى من قانون العمل على تلك الفئة خاصة فيما يتعلق بالسلامة المهنية لهم.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة وبحضور مدير مكتبه م. سعد عاشور، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، قد استقبلوا منسق فرع غزة بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين أ. منى رستم، والمحامي أ.علي الجرجاوي، وأ. منى ملكه لتوقيع مذكرة التفاهم.

و أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تولي العاملين في دوائرها المختلفة لا سيما تلك العاملة في الميدان أولوية في الحفاظ على سلامتهم المهنية والصحية وتراعي في كل الظروف تقديم كل ما من شأنه أن يعزز السلامة العامة لديهم في ظل التوجهات العامة لدى إدارة البلدية لإنصاف تلك الشريحة التي تقدم كل شيء من أجل أن ينعم أبناء شعبنا بالصحة والسلامة.

وأعرب عن أمله أن تكون مذكرة التفاهم باكورة الأعمال والأنشطة الفاعلة ما بين البلدية والمركز لتوحيد الجهود والطاقات لخدمة العاملين في البلديات وتحقيق الرضا الوظيفي وسلامة العاملين بالمهن الخطرة التي تتطلب رعاية خاصة.

واتفق الطرفان على تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية داخل أقسام البلدية والإطلاع على أوضاع العاملين فيها ضمن مواعيد تتناسب وطبيعة عمل كل فئة بما لا يتعارض مع إنجاز العاملين لعملهم، وسيتم لاحقاً تنفيذ ورشة عمل موسعة لمناقشة واقع الصحة والسلامة المهنية للعاملين وتوقيع مدونة سلوك أخلاقية وأدبية تكفل تحسين ظروف عمل العاملين وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية.

وتهدف الاتفاقية إلى الإهتمام بحقوق العاملين في قضايا السلامة والصحة المهنية لتجنيبهم مخاطر العمل، وكذلك متابعة إجراء الفحوصات الطبية والتطعيمات للعاملين في القطاعات المذكورة سابقاً ضد الأمراض تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.