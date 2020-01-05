60 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 60 مستوطناً اقتحموا الباحات ونفذوا جولات استفزازية بها، برفقة حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأٌقصى بشكل يومي ما عدا يومي السبت والجمعة، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.