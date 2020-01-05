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" أبو الريش" يناقش التصور العام لمشروع المركز الوطني للطب النفسي

05 كانون ثاني / يناير 2020 12:28

" أبو الريش" يناقش التصور العام لمشروع المركز الوطني للطب النفسي والتأهيل

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، بحضور الوكيل المساعد د. مدحت محيسن، ومدير عام الصحة النفسية د. يحيى خضر ، التصور العام لمشروع المركز الوطني للطب النفسي والتأهيل.

 حيث استعرض د. خضر تفاصيل المرحلة الاولى من المشروع وما يتضمنه من اقسام ستعمل على تقديم خدمات الرعاية النفسية.

وقال د. أبو الريش : " إن المشروع هو انجاز نوعي على خارطة تطوير الصحة النفسية , وتتويج لجهود كبيرة بذلت للوصول الى هذه المرحلة التي يتجسد فيها هذا المركز لتدعيم الخدمات الصحية في قطاع غزة " .
يذكر أن وزارة الصحة وقعت نهاية أكتوبر من العام المنصرم  مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمان ماليزيا للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع انشاء المركز الوطني للصحة النفسية.

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