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"الاقتصاد" تجري جولات ميدانية على المخازن التجارية بمحافظة الشمال

05 كانون ثاني / يناير 2020 12:42

"الاقتصاد" تجري جولات ميدانية على المخازن في محافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين، جولات ميدانية على المخازن والمحلات التجارية والأسواق.

 ويأتي  ذلك، ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وتم خلال الجولة ضبط تاجر يقوم بتجميد لحم دجاج مستورد ويقوم بيعه على انه انتاج محلى، حيث تم ضبط الكمية وتحويل التاجر للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
وأيضا قامت الطواقم الميدانية بإتلاف 2645 كرتونة شبسي مستورد بسبب فساد الكميات.

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