"الشباب والرياضة" تستعرض إنجازات الإدارة العامة للشباب لعام 2019

غزة- الرأي

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاءً لاستعراض وتقييم إنجازات الإدارة العامة للشباب بالوزارة، ضمن اللقاءات التي أطلقتها الوزارة لاستعراض إنجازات الإدارات العامة للوزارة للعام 2019، وجرى اللقاء الأول صباح اليوم الأحد في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب والمدراء العامون بالوزارة، ومدراء الدوائر في الإدارة العامة للشباب.

واستعرض المهندس محمود شيخ العيد مدير التبادل الشبابي بالوزارة، أبرز إنجازات الإدارة العامة للشباب، وأهم الأنشطة والفعاليات التي نظمت لتفعيل القطاع الشبابي ومن أهمها:

(20) ألف دولار لدعم المبادرات الشبابية

(2500) دولار لتكريم الفائزين في مسابقة العودة لأفضل مركز شبابي 2018

(6100) دولار جوائز مسابقة أفضل مركز شبابي 2019 برعاية أحباء غزة ماليزيا

(100) دورة تدريبية في المهارات الإدارية وتطوير الذات والعمل الحر شارك فيها (4800) شاب وشابة

المشاركة في مؤتمر الشباب الإسلامي في قطر وعقد اتفاقات تعاون لمصلحة الشباب الفلسطيني

إطلاق مشروع "شباب ينتصر" لتعزيز صمود الشباب

تسهيل معاملات وتصاريح أنشطة لـ(40) مركز شبابي

تنفيذ (50) زيارة متابعة للمراكز والجمعيات الشبابية

تحديث بيانات (88) مركز شبابي

(20) دورات تدريبية لإعداد منشطي المخيمات الصيفية بمشاركة (950) شاب وشابة

إعداد وثيقة حقوق الشباب وأخلاقيات العمل

تشكيل لجنة حكومية لمتابعة جهود توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

تنفيذ (70) مخيم صيفي في جميع محافظات غزة للشباب والطلائع والأطفال

(3500) من الشباب والفتيات والأطفال شاركوا في برنامج المخيمات الصيفية

رعاية الوفاق في المجموعات الكشفية وإجراء الانتخابات لجمعية الكشافة والمرشدات على مستوى الوطن

تنظيم أول بطولة في كرة القدم للمراكز الشبابية

وبعد ذلك جرى مناقشة الإنجازات والأنشطة المقررة للعام المقبل، وتم التأكيد على أهمية مواصلة دعم الوزارة للقطاعات الشبابية وتفعيل المراكز الشبابية، وأثنى أحمد محيسن وكيل الوزارة على جهود الإدارة وطواقمها وشكر دورهم في تنظيم الكثير من البرامج، ودعاهم لتنفيذ المزيد خلال العام 2020.