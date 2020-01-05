"الشباب والرياضة" تنظم قرعة بطولة الشركات والمؤسسات لكرة القدم

غزة- الرأي

نظمت وزارة الشباب والرياضة – دائرة الرياضة للجميع، قرعة بطولة المؤسسات والشركات لخماسيات كرة القدم، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، بمشاركة ممثلي (16) فريقاً ستخوض غمار البطولة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على صالة سعد صايل بغزة.

وكانت أجريت القرعة صباح اليوم الأحد في قاعة الوزارة بغزة، وأوضح محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع أن البطولة تهدف لتشجيع المؤسسات والشركات والنقابات لخوض النشاط الرياضي والمشاركة في فعاليات رياضية وشبابية متنوعة تنظمها الوزارة على مدار العام.

وأشار أبو عيطة إلى أن مباراة الافتتاح ستجمع بين فريقي جمعية احتراف وشركة مكة، على أن تختتم البطولة يوم (20) من الشهر الجاري بتتويج البطل والوصيف والجائزة المالية للبطل (1000) شيكل والوصيف (800) شيكل.