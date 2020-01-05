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"الاقتصاد" تساهم في توفير الرمال لمستشفى الإندونيسي

05 كانون ثاني / يناير 2020 01:19

"الاقتصاد" تساهم في توفير الرمال لمستشفى الإندونيسي

غزة- الرأي

صرفت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، عدداً من شاحنات الرمال النظيفة لصالح مستشفيي الاندونيسي شمال قطاع غزة.
وأضح عبد القادر بنات مدير عام المصادر الطبيعية، أنه تم توفير عدد من شاحنات الرمال للمستشفى بهدف البناء والتشطيب.
وأضاف بنات أن هذه المساهمة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والوطنية.
وقدمت إدارة المستشفى شكرها لوزارة الاقتصاد على هذه المساهمة في توفي الرمال لاستكمال بناء عدد من الطوابق في المستشفى.
وفي موضوع آخر قامت الطواقم الميدانية بطم حفرة كبيرة في منطقة الوسطى، وقال مدير دائرة مقالع الرمال م. محمد المدهون طم هذه الحفرة يأتي للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مضيفاً ان ردم هذه الحفرة من ناتج الحفر في المشاريع.

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