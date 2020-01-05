شركة توزيع الكهرباء: فصل خط إسرائيلي مغدي للمحافظة الوسطى

غزة- الرأي:

أصدرت شركة توزيع الكهرباء للمواطنين في محافظة الوسطى تنويها مهماً حول فصل خط كهرباء من الداخل المحتل.

وأوضحت الشركة في تصريح مقتضب مساء اليوم الأحد، أن خط رقم 7 الإسرائيلي المغذي للمحافظة سيتم فصله من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم غد الاثنين، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد العصر، لأعمال صيانة طارئة في محطة التحويل داخل فلسطين المحتلة.

ودعت الشركة مواطني المحافظة لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، مبينة أن

طواقم شركة توزيع الكهرباء ستعمل على تعويض المناطق المستفيدة من الداخل المحتل، المذكور بالكهرباء ما أمكن لها ذلك.