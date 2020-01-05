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بعنوان "الوفاء لفرسان الإعلام الأوفياء"

حركة الأحرار تطلق حملة زيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية

05 كانون ثاني / يناير 2020 07:41

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غزة – الرأي:

بدأت حركة الأحرار الفلسطينية ومكتبها الإعلامي حملة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والكوادر الإعلامية المختلفة اليوم الأحد الموافق 5/1/2020.

وذلك في إطار تعزيز التواصل ومد جسور التعاون والمحبة وتقديراً وتكريماً لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب المهني والإنساني والأخلاقي والوطني في نُصرة شعبهم وتحشيد الرأي العام العربي والدولي لصالح قضيتهم وعلى دورهم وعطائهم الذي لم يتوقف في تغطية كافة الأحداث على الساحة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة لاسيما مسيرات العودة وكسر الحصار التي أبدعت الكوادر الإعلامية في توثيقها وتغطيتها وإظهار بطولات شعبنا وإعلاء رسالتها وتثبيت الهوية والحفاظ على الوعي المقاوم, وكذلك فضح جرائم الاحتلال بنقل الصورة الحقيقة والحيّة لعدوانه وإجرامه ضد شعبنا.


حيث بدأت الحملة بزيارة المكتب الإعلامي الحكومي وفضائية الأقصى وفضائية فلسطين اليوم وستستمر الزيارات حتى نهاية الحملة وتنفيذ الخطة المُقره.

 وقد أثنت المؤسسات الإعلامية على هذه الزيارات مُثمنة دور حركة الأحرار ومكتبها الإعلامي في التواصل مع المؤسسات الإعلامية وتقدير جهود كوادرها العاملة في الميدان.


وفي ختام الزيارات قدَّم وفد الحركة هدية رمزية مُجسم خارطة فلسطين للمؤسسات الإعلامية تكريماً لهم وتقديراً لجهودهم.

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