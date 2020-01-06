وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يفوز بكأس الناشئين "أَحْمِي حقي" بفوزه على الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية فوز فريق نجوم غزة ببطولة ريتشل كوري السادسة لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "فيسبوك" تجتذب المستخدمين بتقنيات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية إذا ظهرت تلك العلامات.. توقف فورا عن شرب الحليب وكالة الرأي الفلسطينية ”واتساب“ يودع بعض الهواتف التي لاتمتلك خصائص تشغيل حديثة بحلول شباط 2020 وكالة الرأي الفلسطينية نظام يكتشف تعب السائق .. وينبه الآباء من ترك أطفالهم بالسيارة وكالة الرأي الفلسطينية في هذا البلد .. يرصفون الطرق باستخدام "علب الحليب" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 موطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية زيت جوز الهند مفيد ولكن! وكالة الرأي الفلسطينية إعدام عشرات الآلاف من الطيور في بولندا إثر انتشار أنفلونزا الطيور
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غداً

06 كانون ثاني / يناير 2020 08:29

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر  خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وأوضحت بأن البلاد ستتأثر يوم الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وتمتد الأمطار وتشتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 80 كم /ساعة والبحر مائجاً .

أما الخميس، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي الأربعاء والخميس من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟