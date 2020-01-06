الطقس: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وأوضحت بأن البلاد ستتأثر يوم الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وتمتد الأمطار وتشتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 80 كم /ساعة والبحر مائجاً .

أما الخميس، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي الأربعاء والخميس من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات.