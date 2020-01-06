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الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

06 كانون ثاني / يناير 2020 08:41

الضفة المحتلة – الرأي:

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 17 مواطنا على الأقل، من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة بيت فجار، وهم: راضي صلاح طقاطقة (17 عاما)، وعامر خالد طقاطقة (17 عاما)، ومجاهد يوسف طقاطقة (16 عاما)، ومحمود احمد طقاطقة (19 عاما)، وماجد صلاح طقاطقة (21 عاما)، ومحمد خالد ثوابتة (23 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي نضال غنايم، من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، والشاب محمود عباس من مخيم الأمعري، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال شاكر رضوان (19 عاما)، وياسين عماد شبيطة  (17 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة عزون.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة العيسوية، وهم: أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود، وصالح ابو عصب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أنس محمد أبو الحمص، بعد اقتحامها باحات المسجد الأقصى لحماية المتطرفين اليهود.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا، لم تعرف هويته، في منطقة وادي الغروس شرق الخليل القريبة من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين.

 

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