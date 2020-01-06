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”واتساب“ يودع بعض الهواتف التي لاتمتلك خصائص تشغيل حديثة بحلول شباط 2020

06 كانون ثاني / يناير 2020 08:46

”واتساب“ يودع بعض الهواتف التي لاتمتلك خصائص تشغيل حديثة بحلول شباط 2020
”واتساب“ يودع بعض الهواتف التي لاتمتلك خصائص تشغيل حديثة بحلول شباط 2020

أعلنت شركة "واتساب" عن متطلبات نظام التشغيل لتطبيق التراسل الفوري لكي يتمكن المستخدم من مواصلة استعمال التطبيق على الأجهزة الجوالة، والتي سيتم تطبيقها بدءا من 1 فبراير/شباط 2020، حيث يتطلب توافر إصدار أندرويد 4.0.3 أو "آي أو إس 9" على الأقل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير لن يعمل على هواتف ويندوز فون بعد 31 ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة للأجهزة القديمة فإنه لم يعد بإمكان المستخدم إنشاء حسابات جديدة اعتبارا من الآن، ويمكن للمستخدمين الحاليين مواصلة استعمال تطبيق "واتساب" حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، لإتاحة بعض الوقت أمام المستخدمين لإجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات أو شراء هاتف جديد.

وتجدر الإشارة الى أن متطلبات نظام التشغيل الجديدة تؤثر على عدد محدود من المستخدمين، لأن نظام "آي أو إس 8" ظهر في سبتمبر/أيلول 2014، في حين أن نظام أندرويد 4.0.3 تم نشره على الأجهزة الجوالة لأول مرة خلال ديسمبر/كانون أول 2011.

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