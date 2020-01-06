ريال مدريد يعبر خيتافي بالثلاثة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

اقتنص فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على مضيفه خيتافي 3 /صفر السبت في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بلنسية على ضيفه إيبار 1 /صفر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه اسبانيول.

وتوقف بذلك رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي رافاييل فاران الذي سجل الهدفين الأول والثاني للريال في الدقيقتين 35 و53 قبل أن يختتم الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب ريال مدريد بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من حصد النقاط الثلاث لكن دون فرص حقيقية للنادي الملكي في الدقائق الأولى.

ومرت أول ربع ساعة من المباراة دون أي فرص حقيقية على المرميين ولكن الأفضلية ظلت من نصيب ريال مدريد.

وبمرور الوقت بدأ خيتافي يتخلى عن حذره الدفاعي وشن أكثر من هجمة مرتدة سريعة سببت إزعاجا لدفاع الريال لكن دون خطورة حقيقية على الحارس تيبو كورتوا.

وجاءت اخطر فرصة في الشوط الأول مع حلول الدقيقة 24 والتي كادت أن تسفر عن هدف السبق لخيتافي بعد هجمة سريعة انتهت عند ماورو أرامباري على حدود منطقة الجزاء ليسدد قذيفة صاروخية لكن كورتوا أنقذ الموقف ببراعة يحسد عليها.

ولاحت فرصة جديدة لخيتافي في الدقيقة 30 عبر تسديدة بعيدة المدى من الناحية اليمنى بواسطة ليانردو كابيرا لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم الريال بهدف في الدقيقة 35 بواسطة المدافع الفرنسي رافاييل فاران إثر تمريرة متقنة من فيرلاند ميندي من الناحية اليسرى قابلها فاران برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد فيصل فجر أن يدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الملكي تماما.

وتقمص كورتوا دور البطولة وأنقذ مرمى الريال من هدف محقق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما تصدى ببراعة لتسديدة قوية اطلقها فيصل فجر من على حدود منطقة الجزاء.

وضاعت فرصة هدف محقق لخيتافي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد ضربة رأس رائعة من ليانردو كابيرا، لكن كورتوا أبعد الكرة من على خط المرمى.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الضغط الهجومي لخيتافي بحثا عن هدف التعادل وبالفعل لاحت للفريق أكثر من فرصة خطيرة لكن دون أن يتم استغلالها على النحو الأمثل.

وأضاف فاران الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 53 إثر ضربة حرة نفذها الألماني توني كروس بشكل رائع ليقابلها فاران بضربة رأس قوية في الشباك حيث أقر الحكم بصحة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأهدر جاريث بيل فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 65 بعدما انفرد تماما بمرمى خيتافي لكنه سدد بغرابة في أيدي الحارس ديفيد سوريا.

وكان داني كارفاخال قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن سوريا حارس خيتافي أنقذ الموقف ببراعة.

ورد خيتافي بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة قوية من البديل خورخي مولينا من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة دون أن تشهد جديد رغم وجود فرصتين مؤكدتين لفينيسيوس جونيور وجاريث بيل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أكد مودريتش فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة شهدت تمريرة رائعة من بيل إلى فالفيردي الذي مرر بدوره إلى مودريتش أمام المرمى مباشرة ليسدد النجم الكرواتي بكل سهولة في الشباك.

وعلى ملعب ميستايا، استعاد بلنسية نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بالتغلب على إيبار بهدف دون رد.

ورفع بلنسية رصيده إلى 31 نقطة وتقدم للمركز السادس حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين وتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وأحرز ماكسيميليانو جوميز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 27 فيما شهد الوقت بدل الضائع للمباراة طرد اللاعب باولو أوليفيرا من فريق إيبار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ويمثل الفوز في مباراة اليوم دفعة مهمة للغاية بالنسبة لبلنسية قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي تقام في مدينة جدة السعودية.