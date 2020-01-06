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نقل 92 أسيراً في "مجدو" بسبب غرق القسم

06 كانون ثاني / يناير 2020 10:03

رام الله – الرأي:

نقلت إدارة سجن "مجدو" الأسرى القابعين في القسم (7) إلى القسم (4)؛ لغرقه بما فيه من مقتنيات شخصية للأسرى، وذلك بفعل الأحوال الجوية الماطرة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الاثنين، أن إدارة السجن نقلت 92 أسيرا، إلى قسم يتّسع لـ72 أسيرا فقط، فيضطر عدد منهم للنوم على الأرض رغم الظروف الجوية الباردة، فيما ستقوم الإدارة بنقل بعض الأسرى إلى سجون أخرى، بادّعاء أن التصليحات ستأخذ وقتاً طويلاً.

وأشارت إلى أن الأسرى في "مجدو" يشتكون من ضعف البنية التحتية للسجن منذ سنوات، وهم يطالبون بإعداد الأقسام في بداية كل فصل شتاء، لا سيما وأنهم يعانون إلى جانب ذلك من نقص الملابس والأغطية؛ إلّا أن إدارة السّجن تماطل في ذلك وترفض تحسين الظروف المعيشية للأسرى.

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