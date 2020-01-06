النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2382) الاثنين 6/1/2019

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الخارجية الفلسطينية تلوح بخيار “الجنائية الدولية” لوقف حملات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة العيسوية

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