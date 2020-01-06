النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2382) الاثنين 6/1/2019
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تلوح بخيار “الجنائية الدولية” لوقف حملات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة العيسوية
- عباس يحذّر تل أبيب من «انفجار» الضفة!
- الأوقاف: أكثر من 23 اقتحاما للأقصى و49 منعا للأذان في الابراهيمي الشهر الماضي
- هنية: مشروع المقاومة في فلسطين لن يضعف بالاغتيالات
أخبار إسرائيلية
- مكتب نتنياهو يبدأ البحث في ضم غور الأردن
- إسرائيل تخفف وتيرة التعليق على مقتل سليماني
- نتنياهو يُعيّن 4 وزراء؛ ليبرمان: "عملية اختطاف سياسيّ"
- المستشار القضائي للكنيست يوافق على تشكيل لجنة لفحص حصانة نتنياهو
- الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينيةنتنياهو يثير التكهنات بزلة لسان عن "نووية إسرائيل"
الاخبار الدولية
- ترامب مهدداً العراق: لن ننسحب قبل استرداد ثمن قاعدتنا
- تخريب واجهة مسجد في تشيكيا بكتابات تهدد بقتل مسلمين
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- 105أيام وأحمد زهران يواصل «معركة الأمعاء الخاوية» والاحتلال يعاقب أسرى «ريمون» قبل تنفيذ الاحتجاجات
- الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال ويصادر أموالا ويواصل التنكيل بالعيسوية
- الرجوب يطالب مجلس الشباب العربي بمنع «التطبيع الرياضي» ويؤكد: زيارة فلسطين ليست تطبيعا
- القيادة الفلسطينية تشرع في بحث الخيارات للرد على رفض إجراء الانتخابات في القدس
- الخارجية الفلسطينية تلوح بخيار “الجنائية الدولية” لوقف حملات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة العيسوية
- إسماعيل هنية يعزّي ظريف بمقتل سليماني
- الفصائل الفلسطينية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني في غزة- (صور)
- حكومة إسرائيل تفتتح عملها في العام الجديد بنقاش عملي لتوسيع المستوطنات في الضفة…
الشرق الأوسط
- اعتقال 56 طفلاً فلسطينياً على خلفية تمزيق صور للأسد
- مكتب نتنياهو يبدأ البحث في ضم غور الأردن
- هنية والنخالة يهاتفان ظريف معزيين بسليماني
- إسرائيل تخفف وتيرة التعليق على مقتل سليماني
- الغاز الإسرائيلي يشعل جلسة نواب الأردن
الخليج الإماراتية
- الاحتلال «يشرعن» ضم الأغوار ويصادر 100 ألف دونم
- لجنة وزارية تبحث ضم الأغوار لـ«إسرائيل»
- نتنياهو :«إسرائيل» «قوة نووية
- المستشار القضائي للكنيست يوافق على لجنة لفحص حصانة نتنياهو
- 38 عاماً على اعتقال الأسيرين يونس
- لجنة وزارية تبحث ضم الأغوار لـ«إسرائيل
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- بُتِرت ساقها في قصف غزة.. شاهد بالصور| أسماء تصنع حياةً حُلوة بطعم السُكّر
- الاحتلال ينفذ 300 عملية هدم في القدس خلال 2019
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- هنية: مشروع المقاومة في فلسطين لن يضعف بالاغتيالات
- الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين خلال حملة مداهمات في الضفة
- "هنية" يصل طهران في زيارة رسمية
- أسرى "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي
- الاحتلال يماطل باتخاذ قرار بشأن استئناف الأسير "زهران"
- ترامب مهدداً العراق: لن ننسحب قبل استرداد ثمن قاعدتنا
- "فتح": سليماني تشي غيفارا الشرق الأوسط
- مصرع طفل من بلدة إذنا غرقا في خزان لتجميع المياه
- نتنياهو يقر جملة تعيينات لأعضاء من حزبه في مناصب وزارية
القدس المحلية
- واصفا إياه "بشهيد القدس".. هنية يشارك في جنازة قاسم سليماني بطهران
- اعتقال 11 مواطناً بالضفة والقدس
- "النجاح" تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراة في تكنولوجيا الطاقة المستدامة
- قوات الاحتلال تقتحم جيوس و"النبي إلياس"
جريدة الأيام
- غزة: القوى تتفق على موقف الحياد من قضية مقتل سليماني وتداعياتها
- »تشغيل المحول في عطروت يحل 70% من انقطاع التيار في رام الله والبيرة
- »تجدد الأمطار ينقذ الموسم الزراعي الشتوي جنوب القطاع
- »نتائج مسح ميداني تظهر الحاجة لإعادة بناء 25 ألف وحدة سكنية في غزة
الحياة الجديدة
- قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا بعد اقتحام الأقصى
- الرئيس يهنئ نظيره الغيني لانتخابه رئيسا
- الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية
- الأوقاف: أكثر من 23 اقتحاما للأقصى و49 منعا للأذان في الابراهيمي الشهر الماضي
وكالة صفا
- حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
- الاحتلال يُعيد اعتقال 5 شبان من العيسوية
- الاحتلال أقام 13 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 686 منزلًا بـ 2019
- حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
- ردًا على ترمب رضائي: سنمحو "إسرائيل" عن وجه الأرض حال أي هجوم أمريكي
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وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 15 موطناً خلال مداهمات في الضفة
- خلال تشييع سليماني .. هنية: مشروع المقاومة لن ينكسر
- الأسرى في معتقل "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي
- صور رئيس المتابعة الحكومية يطلع على سير عمل "الإعلامي الحكومي"
- شركة توزيع الكهرباء: فصل خط إسرائيلي مغذي للمحافظة الوسطى
- تنويه بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح
- الاحتلال يدعي: محاولة لتنفيذ عملية دهس شمال الضفة
- آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين
- المالية: صرف "حقوق الغير" غداً الاثنين
سما نيوز
- هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين
- جنرال إسرائيلي : لا نريد العودة لغزة حيث العبوات الناسفة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس
- كاتبة إسرائيلية تدعو للسماح للمقدسيين بالانتخاب.. لماذا؟
- الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية
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فلسطين اليوم
- خلال زيارته لإيران لتقديم التعزية..هنية : الفريق سليماني أمضى حياته لدعم المقاومة والاغتيالات ستزيدنا قوة
- خطوات نضالية..أسرى "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي رفضًا لقمع الاحتلال
- لأول مرة منذ تداولها.. أسهم "أرامكو" السعودية تسجل أدنى مستوياتها
- اغتيال "سليماني" يطيح بالاتفاق النووي
- نواب أمريكيون يعرقلون تحركات ترامب ضد إيران واغتيال سليماني يواجه انتقادات
- تقرير أبناء المنسي ...حكايات طفولة غابت بسجون الاحتلال
- العثور على جثة فلسطيني جرفته السيول في الداخل المحتل
- جباليا تغرق كاشفة ضعف البنية التحتية في شتاء قاسٍ
- حملة اعتقالات في الضفة والقدس تطال 16 مواطنًا
عرب 48
- عشية الميلاد: حراك "الحقيقة" ثابت في موقفه المقاطع من ثيوفيلوس
- الاحتلال يدشن العام الجديد بـ85 اعتقالا في الضفة
- "الأشغال العامة والإسكان" في غزة: نعاني من نقص الوحدات السكنية
- نتنياهو يُعيّن 4 وزراء؛ ليبرمان: "عملية اختطاف سياسيّ"
- المستشار القضائي للكنيست يوافق على تشكيل لجنة لفحص حصانة نتنياهو
- تحليلات إسرائيلية: هل يعيد اغتيال سليماني أميركا للشرق الأوسط؟
- رغم تحذيرات محلية ودولية: لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن
- بالذكرى الـ75 لـ"المحرقة": الرئيس البولندي يلغي زيارته لإسرائيل
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وكالة وفا
- وصول موكب المعتمد البطريركي للسريان الى بيت لحم
- الأسير زهران يدخل يومه الـ106 في الاضراب وتحذير من تفجر الأوضاع في السجون
- وصول موكب المعتمد البطريركي للسريان الى بيت لحم
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنا على الأقل من الضفة
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حدث في مثل هذا اليوم
6 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث في محافظة شمال غزة مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الذين لجئوا إلى المدرسة المذكورة بعد استهداف منازلهم، وقد تم قصفها بقذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا.
- 2009 م استشهاد الصحفي باسل فرج، مصور لدى شركة الإنتاج الإذاعي الفلسطينية وكذلك للتلفزيون الجزائري.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يغتالون أحد رجال الإصلاح في قطاع غزة وشقيقه ونجله، والشهداء هم: المختار حسن الديري أحد وجهاء عائلة الديري، وشقيقه محمد الديري، ونجله أحمد الديري .
- 2007م استشهاد المهندس في وحدة التصنيع العسكري في كتائب القسام سامي عفانة متأثراً بجراح أصيب بها عقب وقوع انفجار في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يختطفون القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية إيهاب غيظان، ويطلقون النار على ساقيه قبل أن يلوذوا بالفرار.
- 2004م قوات الاحتلال تنسحب من البلدة القديمة بنابلس بعد عملية كبيرة أسفرت عن ارتقاء 18 شهيداً وتدمير العديد من المنازل.
- 2002م قوة من جهاز الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة الفلسطينية الذي كان يتزعّمه موسى عرفات، تختطف الأمين العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي جمال طلب صالح من مكتبه في برج ذو النورين.
- 1988م الانتهاء من وضع الحدود بين مصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي (فلسطين المحتلة) حتى العلامة رقم 91مبمنطقة طابا حسب اتفاقيّة كامب ديفيد.
- 1973م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الحادية عشر بالقاهرة وقد ظهرت في هذه الدورة فكرة تشكيل المجلس المركزي لسد الفراغ بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة من جهة، ومساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني من جهة أخرى. وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس المركزي ماهية وكيفية تشكيله، والمهام المناطة به، واجتماعاته وقراراته.
- 1952م ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام عند الطوائف المسيحية الشرقية. ثلاث دوريات من جيش الاحتلال الصهيوني تهاجم مدينة المهد: الأولى، تنسف منزل على رؤوس أهله في بيت جالا مما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته، والثانية، تنسف منزل آخر في شمال بيت لحم بالقرب من دير الروم الأرثوذكس ، مما يؤدي إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته وطفلين من أطفاله، وجرح طفلين آخرين، والثالثة، تدخل الأراضي المجردة من السلاح في قطاع اللطرون وتقصف قرية عمواس، فتقتل العشرات.
- 1938م قوات الاحتلال البريطانية ترتكب مجزرةً في قرية "عتيل" بحقّ النساء والأطفال وتنتهك حرمة المساجد وتمزّق المصاحف فيها.
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