الداخلية: الثلاثاء معبر رفح مغلق بسبب الأعياد

قالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً يوم غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين.

وذكرت في تنويه وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن المعبر مغلق أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، وذلك لوجود إجازة رسمية بسبب الأعياد.