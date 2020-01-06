الداخلية: الثلاثاء معبر رفح مغلق بسبب الأعياد

قالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً يوم غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين.
وذكرت في تنويه وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن المعبر مغلق أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، وذلك لوجود إجازة رسمية بسبب الأعياد.
عاجل |
06 كانون ثاني / يناير 2020 10:17
10:54النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة
10:43"الزراعة" تعلن عن انطلاق مبادرة المكافآت والحوافز للموظفين
10:36"الاقتصاد": إتلاف 255 كيلو تمر فاسد وغير صالح بمحافظة خان يونس
10:30وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال
10:27هل ينهض الاقتصاد الفلسطيني على قدميه بـ2020؟