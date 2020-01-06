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وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال

06 كانون ثاني / يناير 2020 10:30

وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال
وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين بحضور وكيل وزارة العمل أ. موسى السّماك، ووفداً من موظفي الوزارة الكرام، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد م. أسامة كحيل ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وهدف اللقاء لبناء علاقة شراكة تكاملية لتنظيم سوق العمل في قطاع تبادل البيانات، وحماية حقوق العمال وأرباب العمل، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل .
كما أعرب السّماك عن ترحيبه بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي في إطار تعزيز العدالة في قطاع الحقوق بين العمال وأرباب العمل، وتساهم في توفير شروط وظروف العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً على الدور المشترك المنوط بالوزارة والاتحاد على صعيد تبادل البيانات، لما له من دور في تنظيم سوق العمل وتوثيق الحقوق بعيداً عن الخلافات.
وبدوره أشاد كحيل بالعلاقة المنسجمة مع الوزارة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى التقاطعات الكبيرة والمهمة والحساسة مع الوزارة بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف .
كما اتفقت الوزارة والاتحاد على تشكيل لجنة مشتركة تساهم في حل القضايا العالقة بين العمّال والمشغلين، والتنسيق المستمر في الشكاوى المطروحة في إطار القانون .

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