"الاقتصاد": إتلاف 255 كيلو تمر فاسد وغير صالح بمحافظة خان يونس

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خان يونس جولات ميدانية على المحلات التجارية والمخازن في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي ومباحث التموين وبلدية خان يونس.

ويأتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الجولة إتلاف 255 كيلوجرام من التمر بسبب ظهرت الفساد، بعد عملية الفرز على كميات من التمر في أحد مخازن التجار، حيث تم اتلاف الكميات بإشراف اللجنة، وبطلب من التاجر صاحب البضاعة.