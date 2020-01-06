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"الزراعة" تعلن عن انطلاق مبادرة المكافآت والحوافز للموظفين

06 كانون ثاني / يناير 2020 10:43

"الزراعة" تعلن عن انطلاق مبادرة المكافآت والحوافز للموظفين

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة بتوجيهات من وكيل الوزارة د. ابراهيم القدرة، بالخطوات العملية للمبادرات الحكومية حول التميز المؤسسي والمكافات والحوافز.


جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة بحضور وكيل الوزارة، ورئيس لجنة المكآفات والحوافز م.وائل ثابت ، وأ.محمد سالم اللولو رئيس فريق متابعة الجودة بالوزارة
وأكد د.ابراهيم القدرة أن الوزارة تدعم كافة الجهود لإنجاح مبادرات تحسين الجودة للخدمات المقدمة من الوزارة.


و أن هذه المبادرات تساعد على تطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتعزز العمل بروح الفريق، وأيضاً تحفز كافة الأطر العاملة في الوزارة بما يعكس الصورة الإيجابية للوزارة، ويحقق الرضا لمتلقي الخدمة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز والتطوير في العمل الحكومي.

فيما أصدر توجيهاته للجميع بتسهيل مهام فريق العمل للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية، وكذلك ضرورة العمل على استدامة هذه الثقافة وعدم ارتباطها فقط بنتائج المبادرات. وأثنى على طرح مبادرات أخرى مقدمة من فريق الجودة والتي تخص القطاع الزراعي.

يذكر أن فريق متابعة الجودة التابع لوزارة الزراعة قد اجتمع اجتماعه الثالث يوم الاربعاء، لمناقشة آلية عمل الفريق وتحقيق أفضل أداء للوزارة وشرح المبادرات الحكومية.
وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ورئيس الفريق أ. محمد اللولو إنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات، وأن فريق متابعة الجودة في الوزارة بدأ تنفيذ خطوات عملية لمواءمة الوزارة ومراكز الخدمة فيها لمتطلبات المبادرة، وفق الشروط والمعايير المطلوبة.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماعات السابقة، مناقشة آليات تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بأفضل دائرة حكومية وأفضل مركز خدمة على مستوى الدوائر الحكومية، حيث تخلل الاجتماعات، نقاشاً موسعاً حول سياسات التدخل والأنشطة التعزيزية لكل بند ضمن المعايير الخاصة بالمبادرات الحكومية.
وقال اللولو، إن وزارة الزراعة تتنافس على جائزة أفضل مركز حكومي، حيث تم ترشيح كلا من مديرية زراعة شمال غزة، ومديرية زراعة خان يونس للتنافس مع مراكز الوزارات الأخرى. وتم بالفعل القيام بالإجراءات والاستعدادات اللازمة للمنافسة على مستوى مراكز الخدمة الحكومية.
بدوره أكد م. وائل ثابت  أن لجنة المكافآت والحوافز ستعمل وفق أسس النزاهة والشفافية لما يضمن استفادة عادلة للمتقدمين.
بدورة، قدم م.أحمد الأسطل من دائرة تكنولوجيا المعلومات و عضو فريق الجودة شرحا وافيا عن طبيعة المبادرة وتعريفها واهم بنودها.
كما قدم أ.محمد أبو عودة عضو فريق الجودة شرحا عن معايير الجوائز السبعة وآلية التقييم والوزن المعياري للمعايير.

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