وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد": إتلاف 255 كيلو تمر فاسد وغير صالح بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال وكالة الرأي الفلسطينية هل ينهض الاقتصاد الفلسطيني على قدميه بـ2020؟ وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: التفتيش القضائي يناقش سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الثلاثاء معبر رفح مغلق بسبب الأعياد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2382) الاثنين 6/1/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران يدخل يومه الـ106 في الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية نقل 92 أسيراً في "مجدو" بسبب غرق القسم وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الأسيرة وفاء نعالوة تعيش أوضاع صعبة وكالة الرأي الفلسطينية 9 من أهالي الأسرى يزورون 9 معتقلين في "نفحة"
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة

06 كانون ثاني / يناير 2020 10:54

النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة
النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار  ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بممثلي الجبهة الديمقراطية وكتائب المقاومة الوطنية، على شراكة النيابة العامة مع مؤسسات المجتمع، وحماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

وشدد النائب العام على استمرار الجهود لملاحقة كل من يسيء استخدام سلاح المقاومة باطلاق النار في الهواء أو باستخدامه خلافا للقانون، والعمل على تحريز الأسلحة المستخدمة في الجريمة ومصادرتها طبقا للقانون، والإفراج الفوري عن الأسلحة غير المستخدمة بإطلاق النار وإعادتها لفصائل المقاومة، والتعاون مع الفصيل المقاوم لاتخاذ الإجراءات العقابية التنظيمية بحق المخالفين، بجانب الإجراءات الجزائية التي تحركها النيابة العامة .

81222247_2685868988167462_2678290603048960000_n النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟