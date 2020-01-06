النيابة العامة تؤكد على ملاحقتها لكل من يسيء استخدام سلاح المقاومة

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بممثلي الجبهة الديمقراطية وكتائب المقاومة الوطنية، على شراكة النيابة العامة مع مؤسسات المجتمع، وحماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

وشدد النائب العام على استمرار الجهود لملاحقة كل من يسيء استخدام سلاح المقاومة باطلاق النار في الهواء أو باستخدامه خلافا للقانون، والعمل على تحريز الأسلحة المستخدمة في الجريمة ومصادرتها طبقا للقانون، والإفراج الفوري عن الأسلحة غير المستخدمة بإطلاق النار وإعادتها لفصائل المقاومة، والتعاون مع الفصيل المقاوم لاتخاذ الإجراءات العقابية التنظيمية بحق المخالفين، بجانب الإجراءات الجزائية التي تحركها النيابة العامة .