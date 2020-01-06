وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد": إتلاف 255 كيلو تمر فاسد وغير صالح بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق العمال وكالة الرأي الفلسطينية هل ينهض الاقتصاد الفلسطيني على قدميه بـ2020؟ وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: التفتيش القضائي يناقش سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الثلاثاء معبر رفح مغلق بسبب الأعياد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2382) الاثنين 6/1/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران يدخل يومه الـ106 في الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية نقل 92 أسيراً في "مجدو" بسبب غرق القسم وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الأسيرة وفاء نعالوة تعيش أوضاع صعبة وكالة الرأي الفلسطينية 9 من أهالي الأسرى يزورون 9 معتقلين في "نفحة"
أخبار » الأخبار الحكومية

"المواصلات": لجنة الجودة تنفذ جولة ميدانية في دائرة ترخيص غزة

06 كانون ثاني / يناير 2020 11:00

"المواصلات": لجنة الجودة تنفذ جولة ميدانية في دائرة ترخيص غزة

غزة- الرأي

نفذت لجنة الجودة في وزارة النقل والمواصلات، جولة ميدانية في دائرة ترخيص غزة، وذلك ضمن خطة الجودة بحضور كافة أعضائها.


واطلعت اللجنة على سير العمل داخل دائرة الترخيص وكذلك الأساليب المتبعة في إنجاز المعاملات بشكل سريع وفوري.


وخلال الجولة تم توزيع استبيان على المواطنين من أجل استطلاع أراء المواطنين نحو الخدمة المقدمة لهم وسهولة الحصول عليها في سبيل تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


يذكر أن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة أطلقت مبادرتين لترشيح أفضل مركز خدمة حكومي و أفضل وزارة حكومية على أن يتم التنافس بين الوزارات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

82038340_2517667545023023_3148694967703044096_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟