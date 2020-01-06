تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يُكرم الحافظات للقرآن الكريم

غزة- الرأي

نظمت دائرة التحفيظ التابعة للإدارة العامة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف، حفل لتكريم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم وأجزاء منه، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د عبد الهادي الأغا ومدير عام العمل النسائي أ. كفاح الرملي، ومدراء عامون ومدراء الدوائر والإداريات وعدد من الشخصيات المجتمعية ولفيف من ذوي الطالبات.

وفي كلمة له شكر الأغا جميع العاملات في الإدارة العامة للعمل النسائي والقائمات على الحفل في دائرة التحفيظ ، موضحاً أن الفرحة الحقيقية هي تعلم وتدبر كتاب الله الذي من خلاله نطبق شرائع الله في الأرض.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تسير على تطبيق شرع الله ومنهجه في جميع المجالات، مؤكداً رفضه لأي أمور مخالفة للدستور القرآني وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.

من جهتها، بينت الرملي أن تحفيظ القرآن و تعلمه يُعد نبراس للأمة التي تضئ طريق المسلمين، مشيرة الى أن دائرة التحفيظ بغزة حصدت العدد الأكبر من الخريجات الحافظات لهذا العام، لافتةً الى أن العام الجديد سيشهد تنفيذ مشاريع قرآنية نوعية بهدف الارتقاء والتطوير.