زكاة المغازي والمصدر بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة المغازي والمصدر التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مشروع توزيع اللحوم الطازجة الذي استهدف300 أسرة فقيرة ، بتبرع كريم من فاعل خير من غزة.



وأكدت اللجنة أنها تسعى من خلال هذه المساعدات إلى توفير جزءًا يسيراً من الاحتياجات للمواطنين سيما الفقراء سيما في ظل الظروف الصعبة بسبب الحصار, منوهًة الى أنها تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها.



وقدمت اللجنة جزيل شكرها وتقديرها لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة، معربةً عن أملها في أن تتواصل كافة الجهود التي من شانها التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة في غزة.