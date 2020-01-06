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الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال غزة

06 كانون ثاني / يناير 2020 12:15

الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال غزة
الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال غزة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع كسوة الشتاء الذي استفاد منه نحو (100) طفل من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة السمع والبصر والفؤاد.

وأوضح مدير عام الزكاة  أسامة اسليم، أن المشروع استهدف الأطفال الذين يعيشون في بيئة ووضع مأساوي صعب جراء الحصار، لافتًا الى أن الاسر المستهدفة هم بحاجة ماسة إلى من يساعدهم ويوفر لهم الكسوة في هذه الظروف الحرجة.

وفي نفس السياق نفذت الادارة العامة للزكاة مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة ، حيث تم ذبح (1) رأس عجل استفاد منها (230) أسرة فقيرة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية .

وقدم اسليم شكره لكل من ساهم ودعم الأسر الفقيرة في قطاع غزة ، داعيا أهل الخير في الداخل والخارج لضرورة تقديم بد العون لأهلنا في غزة من اجل الصمود أمام الحصار الذي امتد لأكثر من احدى عشرة عاماً.

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