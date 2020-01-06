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ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مخيم حنظلة للإبداع

06 كانون ثاني / يناير 2020 01:23

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مخيم حنظلة للإبداع
وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مخيم حنظلة للإبداع

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، مجموعة طلابية من مخيم حنظلة للإبداع برعاية وزارة الثقافة الفلسطينية، ويأتي ذلك ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى الذي تنفذه الوزارة .

ورحب   أشرف حسين " مدير عام الإعلام والعلاقات العامة "  بالوفد الطلابي، مشدداً  على أهمية تعريف الجيل الجديد بثقافة الأسر.

وأشار إلى أنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، كون الاحتلال يحاول اسكات صوت الأسرى للحديث عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم، وشملت الزيارة اطلاع الطلاب على معرض تراث الحركة الأسيرة.

بدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .

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