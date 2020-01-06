بلدية خان يونس: افتتاح المخيم الشتوي "كن أنت" لأطفال خان يونس

غزة- الرأي

افتتحت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع جمعية البراعم التنموية ومركز البيت الآمن المخيم الشتوي بعنوان "كن أنت" 3 بمشاركة (70) طفل وطفلة من عمر (6-12) عاماً وذلك في قاعة المكتبة العامة التابعة للبلدية ويستمر لمدة أسبوع كامل.

وخلال فعاليات إطلاق المخيم أشارت مسئولة المكتبة العامة الأستاذة زمزم زعرب إلى أهمية المخيم والذي يأتي في إطار دعم وتلبية احتياجات الطفل، مبينةً أن تنظيم المخيم يأتي ضمن خطة المكتبة للترويح عن الأطفال خلال الإجازة الشتوية، مقدمةً شكرها لأولياء الأمور على اهتمامهم بأطفالهم وحثهم على المشاركة لصقل مهاراتهم المختلفة والاستفادة من أوقات الفراغ .

وبينت زعرب أن فقرات المخيم ستعمل على تحقيق الأهداف التربوية التي تساعد الأطفال على بناء شخصياتهم حيث تشمل فقرات متخصصة ومتنوعة وجوانب علمية وثقافية، إلى جانب أنشطة تساعد على تنمية القيم الأخلاقية والسلوكية الإيجابية المتعلقة بالمحافظة على النظافة، وتنمية المهارات والاهتمام بالبيئة المحيطة بالإضافة إلى بعض الاشغال اليدوية الخفيفة.