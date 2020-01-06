وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: افتتاح المخيم الشتوي "كن أنت" لأطفال خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مخيم حنظلة للإبداع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفكك 70 مسكناً ويستولي عليها شمال أريحا وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال غزة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة المغازي والمصدر بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياة المعادمة وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار": 25 ألف زائر للمواقع الأثرية بغزة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يُكرم الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية مصور "الرأي" درويش يفوز بجائزة بمهرجان العودة للأفلام
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات

06 كانون ثاني / يناير 2020 01:36

التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات
التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات

غزة- الرأي

استكملت وحدة الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الحضانات، تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات في محافظات الجنوب، حيث قام مشرفي دور الحضانات بزيارة ميدانية لحضانات الجنوب بالاشراف على تطبيق مقاييس التطور السلوكي.

وأشار  إلى أن مربيات الحضانة يقمن بتطبيق المقاييس من خلال استخدام الادوات الخاصة بالمقاييس للكشف عن تأخر واضطرابات النمو للاطفال ووضع خطة لتنمية وتطوير الاطفال في هذه المرحلة حرصا منا على صحة ونمو اطفالنا.

من جانبها أكدت  منال عدوان رئيس قسم الحضانات أن هذا النشاط جاء ضمن مشروع تنمية القدرات لدى الأطفال وتطبيق مقاييس التطور السلوكي لديهم , مبينة ان ه تم توزيع حقيبة للادوات للبدء في تطبيق المقاييس داخل الحضانات المرخصة من قبل الوزارة ’ ولفتت إلى أن كل أداة من الادوات المقدمة ضمن هذه الأدوات لها مهارة معينة وهدف معين لتطوير قدرات الطفل

وفي سياق متصل، دعت عدوان كافة الحضانات المستفيدة من هذا المشروع بتطبيق المقايسس المطلوبة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتنمية قدرات الأطفال بطريقة سليمة

81369419_163866508265806_7905538485459615744_o التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟