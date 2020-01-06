التنمية الاجتماعية تستكمل تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات

غزة- الرأي

استكملت وحدة الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الحضانات، تطبيق مقاييس التطور السلوكي لأطفال الحضانات في محافظات الجنوب، حيث قام مشرفي دور الحضانات بزيارة ميدانية لحضانات الجنوب بالاشراف على تطبيق مقاييس التطور السلوكي.

وأشار إلى أن مربيات الحضانة يقمن بتطبيق المقاييس من خلال استخدام الادوات الخاصة بالمقاييس للكشف عن تأخر واضطرابات النمو للاطفال ووضع خطة لتنمية وتطوير الاطفال في هذه المرحلة حرصا منا على صحة ونمو اطفالنا.

من جانبها أكدت منال عدوان رئيس قسم الحضانات أن هذا النشاط جاء ضمن مشروع تنمية القدرات لدى الأطفال وتطبيق مقاييس التطور السلوكي لديهم , مبينة ان ه تم توزيع حقيبة للادوات للبدء في تطبيق المقاييس داخل الحضانات المرخصة من قبل الوزارة ’ ولفتت إلى أن كل أداة من الادوات المقدمة ضمن هذه الأدوات لها مهارة معينة وهدف معين لتطوير قدرات الطفل

وفي سياق متصل، دعت عدوان كافة الحضانات المستفيدة من هذا المشروع بتطبيق المقايسس المطلوبة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتنمية قدرات الأطفال بطريقة سليمة