سلطة الأراضي تعقد دورة في نظم المعلومات الجغرافية لتطوير العمل

غزة- الرأي

بدأت سلطة الأراضي بتنفيذ دورة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية GIS لعدد 20 موظفا من موظفيها وذلك ضمن خطتها التدريبية للعام 2019 وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة الموظفين في مجال الرفع المساحي ومخططات المشاريع وتطوير قواعد البيانات الجغرافية .



من جهته، قال م. عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي أن هذه الدورة المتخصصة تهدف للارتقاء بالكادر العامل في سلطة الأراضي في مجال المساحة و GIS في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال حيث أن نظم المعلومات أصبحت جزء لا يتجزأ من العمل المساحي خاصة وأنه يعمل على تسهيل انجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبة وما يترتب عليها من تسهيل لعملية اتخاذ القرار وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .



بدوره أكد مدير عام الشئون المالية والإدارية أ. ناصر شابط أن الدورات التدريبية المتخصصة تشكل منصة هامة في رفع مستوى الأداء الوظيفي والتطوير النوعي المؤسسي .

وأوضح مدرب الدورة م. حسام فروانه ، أن هذه الدورة ستتناول عدة محاور هامة تتعلق في تعريف قواعد البيانات العامة وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية باستخدام برنامج GIS وأساليب إدخال البيانات والرسم الخطي بالطريقة اليدوية وباستخدام خارطة مرجعية وإدخال البيانات الوصفية في قاعدة البيانات الجغرافية إضافة إلى آليات الاستعلام وتصدير البيانات والإرجاع الجغرافي والعمليات على الصور الجوية وإخراج الخرائط .