التنمية الاجتماعية في خان يونس تواصل حملاتها لمكافحة ظاهرة التسول

غزة- الرأي

نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس، حملتها الثالثة للعمل ضد التسول.

وأوضحت المديرية أن فريق العمل المكون من مدير المديرية ومرشدي الطفولة ومراقب السلوك وقسم الحماية توجه، برفقة ممثل العشائر الى مركز شرطة المدينة وقام الاخوة الممثلين عن المباحث والشرطة النسائية باستهداف المتسولين الممتهنين في مختلف الاماكن داخل المدينة.

وأشارت إلى أنه تم العثور على ستة متسولين خمسة سيدات وطفل ، وتم القيام بدراسة حالة لجميع المتسولين حيث تم الافراج عنهم بعد توقيعهم على تعهدات والاتصال باسرهم وكفالتهم حيث سيتم تحويل التقارير الخاص بالحالات التي تقيم خارج محافظة خان يونس لمتابعتها واستكمال الدراسة ومن ضمن الحالات (متسولة من محافظة رفح ومتسولة من محافظة الوسطى واخرى من محافظة غزة)

وفي نهاية اليوم اتفقت المديرية مع المباحث العامة علي استمرارية الحملة علي مدار الوقت والتواصل مع فريق المديرية ، وتعد هذه الجولة من ضمن الخطة الموضوعة لفريق الحملة الذي سوف يستمر بالعمل من أجل القضاء على ظاهرة التسول في محافظة خان يونس.