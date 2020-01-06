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التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال تكثف جهودها لمكافحة المتسولين

06 كانون ثاني / يناير 2020 01:59

التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال تكثف جهودها لمكافحة المتسولين
التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال تكثف جهودها لمكافحة المتسولين

غزة- الرأي

نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة شمال غزة ممثلة بمدير المديرية ا. جواد المجبر ولجنة محاربة التسول، متابعة ميدانية لمناطق التجمعات فى محافظة رفح.

وتضمنت الجولة  مرشدي الطفولة فى المديرية ا.غزالة نصير و ا.محمود العجلة والأخصائي الاجتماعي ا.حكم ابو هربيد وكذلك بمشاركة المباحث والنيابة والشرطة.

وبينت  المديرية أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسول فى المحافظة، مضيفة أن متابعة التسول فى المحافظة يتم على مدار الاسبوع ولا يقتصر على الحملات التى يتم القيام بها بالتنسيق مع الجهات المعنية مما ادى الى تقليص واضح فى حجم المشكلة.

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